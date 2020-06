Demócratas piden informes en EEUU sobre presuntos incentivos rusos por ataques en Afganistán

"El Congreso necesita saber lo que la comunidad de inteligencia sabe sobre esta importante amenaza para las tropas estadounidenses y nuestros aliados, así como las opciones disponibles para pedir cuentas a Rusia", señaló Pelosi en una carta dirigida a la directora de la CIA, Gina Haspel, y al director de inteligencia estadounidense (DNI), John Ratcliffe.

"¿Se ha informado al presidente y si no, por qué y por qué no se ha informado al Congreso?", expresó la legisladora.

El diario The New York Times, seguido más tarde por The Washington Post y The Wall Street Journal, informó este fin de semana que agentes rusos habían distribuido dinero a combatientes "cercanos a los talibanes" para matar a soldados estadounidenses o de la OTAN en misión en Afganistán.

Citando fuentes anónimas de inteligencia estadounidense, los medios indicaron que esa información se le transmitió a Donald Trump, y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca lo discutió a fines de marzo sin que haya habido ninguna reacción.

Tanto el gobierno de Rusia como los talibanes han negado esta información por completo.

El presidente estadounidense negó el domingo haber sido informado sobre este asunto y luego explicó que sus servicios secretos no habían considerado esta información como "creíble".

Sin embargo, los demócratas no lo consideran así.

"El presidente ahora niega haber sido informado, pero la administración no ha negado la existencia de esta información", sostuvo Pelosi en su misiva.

En ese sentido, concluyó que "la negativa del presidente a hablar en contra de Rusia también pone en peligro vidas en la región, mientras que el gobierno afgano y Estados Unidos participan en negociaciones de paz cruciales con los talibanes".