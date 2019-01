Trump elogia a Bolsonaro, 'el Donald Trump de Sudamérica'

"Dicen que es el Donald Trump de Sudamérica, ¿pueden creerlo?", dijo Trump en un discurso en Nueva Orleans ante la convención de la American Farm Bureau Federation (AFBF), la mayor organización agropecuaria de Estados Unidos.

El flamante mandatario brasileño aparentemente disfruta ser considerado "el Trump del Trópico", lo cual parece favorecer la relación del país más grande de América Latina con Estados Unidos.

"Está contento con eso", dijo Trump. "Si no lo estuviera, no me gustaría tanto el país. Pero él me gusta".

Al destacar la revitalización del vínculo comercial con Brasil desde 2003, Trump dijo que Bolsonaro, quien prometió forjar una alianza cercana con Washington después de más de una década de gobiernos de izquierda en Brasil, es "un gran nuevo líder".

El 1 de enero, poco después de que el ultraderechisita asumiera el mando de Brasil por un periodo de cuatro años, Trump felicitó a Bolsonaro en Twitter por su "gran discurso" de investidura.

Bolsonaro alimentó desde la campaña electoral el paralelo con el inquilino de la Casa Blanca, con quien comparte un marcado gusto por las declaraciones provocadoras y los exabruptos.

"Soy un admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande; yo quiero un Brasil grande", afirmó Bolsonaro en su primera conferencia de prensa tras ganar la primera vuelta de las presidenciales en octubre.

Entonces, destacó su visión sobre la inmigración, contraria a las fronteras abiertas, que lo acerca al mandatario estadounidense.

Trump, de 72 años, y Bolsonaro, de 63, comparten muchas cosas: ambos llamaron la atención por su retórica polémica y a menudo agresiva, han sido acusados de misóginos y racistas, son enemigos de la prensa tradicional y supieron aprovechar las redes sociales como pocos.