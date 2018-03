Trump acusa a los investigadores de la trama rusa de tener un sesgo demócrata

"¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata... ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!", escribió Trump en Twitter.

Trump omitió que el propio Mueller es republicano, y que fue nominado en 2001 como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un presidente de ese partido, George W. Bush.

El mensaje de Trump llega un día después de que su abogado personal, John Dowd, pidiera que el Departamento de Justicia cierre la investigación de Mueller, por considerar que esa pesquisa fue "manufacturada" por el exdirector del FBI James Comey en base a un dossier fraudulento y corrupto" sobre Trump y Rusia.

Mueller, que retomó la indagación después de que Trump despidiera el año pasado a Comey, lleva meses investigando la posible interferencia rusa en los comicios que dieron la victoria al ahora presidente, y para ello ha interrogado a miembros del equipo de la campaña electoral del gobernante y a altos funcionarios.

El fiscal especial quiere interrogar también a Trump, y sus abogados llevan al menos dos meses en conversaciones con su equipo para negociar una fecha y un formato.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

En ese contexto, los tuits de Trump revelan su impaciencia respecto a la pesquisa de Mueller, con la que hasta ahora la Casa Blanca había asegurado que estaba dispuesto a cooperar.

Trump también continuó este domingo sus críticas a Andrew McCabe, que hasta enero era el "número dos" del FBI y que tenía previsto retirarse de la agencia este domingo, pero fue cesado el viernes por Sessions, quien le acusó de haber hecho "una filtración no autorizada a un medio de comunicación".

McCabe denunció que su despido era un intento de desacreditarle como testigo en la investigación de Mueller, y varios medios revelaron que, igual que Comey, él también tomó notas de cada uno de sus contactos con Trump y se los ha entregado al fiscal especial.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?