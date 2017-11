Trump sigue obsesionado con su victoria electoral un año después

"¡Felicidades a todos los 'DEPLORABLES' y a los millones de personas que nos dieron una victoria aplastante y MASIVA en el colegio electoral (por 304 a 227 votos)!", escribió Trump en su cuenta de Twitter desde Pekín, donde se encuentra de viaje.

Congratulations to all of the ”DEPLORABLES” and the millions of people who gave us a MASSIVE (304-227) Electoral College landslide victory! pic.twitter.com/7ifv5gT7Ur