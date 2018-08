Elección especial en Ohio, prueba para Trump y los republicanos

Hay mucho en juego a tres meses de las cruciales legislativas de noviembre, cuando la oposición espera recuperar la Cámara de Representantes en Washington. Una derrota republicana reforzaría la impresión de que se viene una "ola azul", como se identifica el partido Demócrata.

Actualmente, el gobernante partido Republicano controla tanto el Senado como la Cámara baja. Pero en un momento de frustración creciente con Trump, incluso dentro de su propio partido, el mismo presidente ve con preocupación un cambio de fuerzas en el Congreso, que podría impedirle avanzar su agenda y exponerlo a los esfuerzos demócratas por sacarlo del poder.

En las últimas semanas, Trump ha participado en varios actos de campaña en primarias estatales, llamando a sus seguidores a salir a votar, como lo hizo en Ohio el sábado por la noche.

Según las encuestas, la carrera en Ohio está entre dos candidatos: el senador estatal republicano Troy Balderson, y el abogado demócrata Danny O'Connor, de apenas 31 años. En un estado decisivo, en el que Trump ganó por ocho puntos en 2016, la ventaja de 10 puntos que Balderson tenía desde junio se ha evaporado.

"Ohio, voten hoy por Troy Balderson para el Congreso", tuiteó Trump temprano, advirtiendo que O'Connor no tiene una posición firme sobre la criminalidad, la frontera, los militares y la Segunda Enmienda (que protege el derecho al porte de armas), y que además acabará con la rebaja de impuestos lograda por los republicanos.

Ohio, vote today for Troy Balderson for Congress. His opponent, controlled by Nancy Pelosi, is weak on Crime, the Border, Military, Vets, your 2nd Amendment - and will end your Tax Cuts. Troy will be a great Congressman. #MAGA