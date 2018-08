Esposa de López Obrador suprime la figura de primera dama

"No seré primera dama de México". Así de clara se mostró en redes sociales Beatriz Gutiérrez Müller tras la victoria de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, suprimiendo de esta manera una figura que hasta hoy ha acompañado a los presidentes mexicanos.

Aunque la primera dama en México es un cargo protocolario sin funciones ni responsabilidades concretas, tradicionalmente la esposa del primer mandatario ha presidido el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Este organismo asistencial fue fundado en 1977 por Carmen Romano, esposa del presidente José López Portillo (1976-1982), para fortalecer el bienestar de los niños y ancianos mexicanos.

De acuerdo con Ximena Mata, investigadora de la consultoría Integralia, la figura de la primera dama mexicana "busca imitar el rol que ejercen las esposas de los presidentes de Estados Unidos", aunque explicó a Efe que "no hay ningún fundamento legal o norma que hable del papel que debe tener" en México.

Esta experta señaló, además, que la presidencia del Consejo Consultivo del DIF es un "cargo honorario" designado por el presidente de México y que las primeras damas no tienen responsabilidad en la gestión rutinaria de este organismo.

Pero Gutiérrez ha decidido desvincularse plenamente de esta institución, que dejará de depender de la Presidencia de la República para integrarse completamente en la Secretaría de Salud, según ella misma anunció.

"El DIF, esa noble área de gobierno, pasará al sector salud y les aseguro que quien lo dirija será una persona de gran capacidad", avanzó Gutiérrez, quien aseveró que no será "presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal".

Ximena Mata sostuvo que la decisión de Gutiérrez no implica reformar el DIF, sino aplicar la ley al pie de la letra, puesto que el Consejo Consultivo debería ser elegido por la Secretaría de Salud, aunque en la práctica lo designe el presidente.

La esposa del próximo mandatario aseguró que quiere "servir a México en todo lo que pueda", pero su prioridad pasa por seguir siendo profesora universitaria, investigadora y escritora.

Gutiérrez, nacida en Ciudad de México en 1969, estudió Comunicación y se doctoró en Literatura, ha escrito varias novelas y libros académicos, y trabajó como reportera para varios medios de comunicación.

"Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente; pongamos fin a la idea de la primera dama porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda", exclamó entre aplausos del público durante un acto electoral de López Obrador celebrado el pasado mayo.

En el mismo evento declaró que "el poder presidencial no debe ser de una familia o de un matrimonio", y aseveró que "decir primera dama es algo clasista".

"Quiero ser la esposa de un presidente que haga grandes cosas por México y apoyarle, pero sería imperdonable que me convirtiera en algo que no he sido y en algo que critico", sentenció.

Según Ximena Mata, la esposa de López Obrador quiere evitar ser vista como un "accesorio" y pretende ejercer una "personalidad propia" e independiente de las actividades de gobierno.

De acuerdo con la experta electoral, Gutiérrez difiere del perfil que tuvo Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox (2000-2006), recordada por "tener un protagonismo en las actividades" del Gobierno mexicano.

La esposa de López Obrador ejercería, por tanto, un papel más similar al de Margarita Zavala, cónyuge de Felipe Calderón (2006-2012), que fue "más prudente y alejada de escándalos políticos", aunque sí presidió el DIF y ha mantenido una carrera política paralela a la de su marido.

Gutiérrez ha acompañado a López Obrador en muchos de sus viajes pero siempre se ha mantenido en un mesurado segundo plano. En una entrevista que el matrimonio ofreció a TV Azteca, Gutiérrez confesó que "cuida mucho" su "vida privada".

"Sí es importante la privacidad. Yo no soy una persona pública y he cuidado mucho eso. Con él (López Obrador) ya es suficiente en la casa. Mi política es no permanecer exhibidos", relató.

También evitó dar detalles sobre cómo conoció a López Obrador porque "luego vienen las revistas de sociales a querer saber todas esas cosas".

Aun así, Ximena Mata apuntó que "habrá que estar atentos" a los pasos de Gutiérrez, muy activa en redes sociales, porque "su personalidad no es de estar al margen" de la actualidad del país.