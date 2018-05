EEUU pausa su actividad para recordar a los militares fallecidos en combate

El Día de los Caídos, festivo en EEUU, sirve desde el fin de la Guerra de Vietnam para recordar, además, los problemas a los que se enfrentan los veteranos en su regreso a casa o los de las familias de aquellos que pierden la vida en combate.

La tradicional ceremonia en el cementerio de Arlington, a las afueras de Washington y donde están enterrados militares fallecidos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos, comenzó con una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido.

A continuación, el presidente de EEUU, Donald Trump, agradeció a los "héroes estadounidenses que hicieron el último sacrificio" y cuyos cuerpos descansan ahora en el cementerio de Arlington por proteger al país norteamericano con su vida.

"Hoy nuestro país entero les agradece, les abraza y les promete: nunca vamos a olvidar a nuestros héroes", dijo el mandatario a los centenares de familiares de militares fallecidos en combate reunidos en la necrópolis nacional.

Durante su discurso, Trump alabó la figura de varios de los militares fallecidos cuyos familiares se encontraban hoy en Arlington, como es el caso del Teniente Coronel David Greene, fallecido en 2004 en Irak.

"Para él nunca fue sobre rangos o títulos. Como todos sus compañeros guerreros, (servir) fue solo acerca de cumplir con su deber", señaló el presidente, que tuvo palabras de agradecimiento para la esposa de Greene y sus hijos pequeños.

El mandatario quiso honrar también la figura de Ray Chavez, un veterano de 106 años y último superviviente del ataque japonés a la base naval de EEUU en Pearl Harbor (Hawái) que ya recibió en el Despacho Oval esta misma semana.

Una de las asistentes a la ceremonia, Alison Spann, hija del primer estadounidense fallecido en 2001 durante la guerra de Afganistán, el agente especial de la CIA, Mike Spann, apuntó en declaraciones a Efe que para los familiares de los caídos siempre es Memorial Day.

"Para las familias de los caídos cada día es Memorial Day; no hay día que no pensemos en mi padre y lo que hizo para el país. Sin embargo, este día significa mucho para nosotros porque es un recordatorio de que los sacrificios que él hizo no han sido olvidados", relató Spann, que tenía 9 años cuando su padre murió.

Además, Spann dijo sentirse "reconfortada" al ver que miles de voluntarios decoran cada año con banderas y flores la tumba de su padre y la de todos los militares enterrados en el cementerio de Arlington.

"Es increíble ver tanta gente que sale para agradecerte lo que tu ser querido hizo por el país", añadió emocionada la joven.

Por otro lado, Trump aseguró que EEUU "nunca dejará de buscar" a los más de 82,000 militares que se encuentran en paradero desconocido a causa de guerras y conflictos.

En el contexto de las conmemoraciones del Memorial Day, miles de motoristas toman el centro monumental de Washington, desde el Capitolio al cementerio de Arlington, para recordar el sacrificio de los soldados estadounidenses en un evento conocido como "Rolling Thunder".

"Es fantástico tener 400,000 hombres y mujeres geniales por el 'Rolling Thunder' en Washington mostrando su patriotismo", tuiteó este domingo Trump, que acudió a esa concentración hace dos años aún como candidato presidencial.

El director ejecutivo de la organización Rolling Thunder, Artie Muller recordó en declaraciones a la cadena televisiva Fox News que "demasiados veteranos de guerra estadounidenses aún se sienten abandonados después de servir a su país".

"Esos hombres y mujeres han luchado por los derechos de todos nosotros para que podamos vivir de la manera libre en la que lo hacemos", concluyó Muller.