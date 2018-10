El voto anticipado se dispara en Estados Unidos de cara a las legislativas

Un total de 37 de los 50 estados de Estados Unidos permiten el voto anticipado, tanto presencial como por correo, mientras que en los 13 restantes es necesario detallar las razones del sufragio por adelantado para poder hacerlo.

En cualquier caso, son los propios votantes, que ya tienen que haberse registrado con anterioridad, los que en la mayoría de los casos tienen que hacer constar su deseo de votar antes de la fecha de las elecciones, y cada estado cuenta con sus propias y diversas normas para efectuarlo, así como fechas de inicio.

Este lunes, por ejemplo, más de media decena de estados y el Distrito de Columbia comenzaron a votar temprano, con una avalancha de candidatos que organizaron mítines para alentar el sufragio, con un clima especialmente expectante en Florida y Texas, donde incluso hubo acampadas para acudir a las urnas desde la noche anterior.

Pese al intrincado sistema electoral estadounidense se calcula que alrededor de siete millones de ciudadanos ya han emitido sus votos.

En la Universidad de Florida, el profesor Michael McDonald lidera una base de datos en la que va actualizando las cifras del voto anticipado por cada estado, y según sus proyecciones, este ciclo electoral puede batir récords de participación para unos comicios de "medio mandato".

"Si estos patrones persisten, podríamos ver una tasa de participación al menos igual a la tasa de participación de 1966, que fue del 48 %, y si la superamos, entonces hay que remontarse a 1914, cuando la tasa de participación fue del 51 %", precisó, en declaraciones recogidas por el diario The New York Times.

La participación en las presidenciales de 2016, cuando Donald Trump resultó vencedor para llegar a la Casa Blanca fue del 60 %, mientras que dos años antes el porcentaje fue del 37 % en las legislativas de 2014.

El alto interés en las próximas elecciones, consideradas un referéndum sobre Trump, se refleja en las dependencias del Centro de Gobierno del Condado de Fairfax, en el estado de Virginia, uno de los lugares donde los ciudadanos pueden acudir a votar si han argumentado que no pueden hacerlo el próximo 6 de noviembre.

Gary Scott, el registrador general de Fairfax, cuya oficina supervisa que el condado disponga el proceso electoral según la ley vigente, explicó a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe, que el voto anticipado es mucho más alto que en años anteriores, aunque no pueden calcular cuál será el porcentaje final.

Scott apuntó que más de 34,000 personas han ejercido ya su derecho a voto gracias a este sistema, de los 759,000 votantes registrados del condado, una afluencia que va en aumento a medida que se aproxima la fecha límite para votar anticipadamente el próximo sábado 3 de noviembre.

"Hay mucho interés público en estas elecciones, especialmente en por las batallas más ajustadas", indicó el registrador, al precisar que en el caso de Virginia no existe un voto anticipado per se, sino el "voto ausente", mediante el cual uno puede escoger entre 20 razones para justificar por qué el día de las elecciones no puede acudir a las urnas.

"Es muy difícil que alguien no encuentre una justificación entre esas veinte", agregó Scott, en referencia a la posibilidad de aducir responsabilidades laborales, embarazo o compromisos estudiantiles, entre otras.

John Curtain, voluntario para el Partido Republicano, está apostado en las cercanías del Centro de Gobierno del Condado de Fairfax, donde está uno de los 10 centros de votación anticipada en el área y colabora para facilitar y explicar el proceso electoral a los ciudadanos.

Mientras ordena los formularios republicanos donde se detallan los candidatos federales y estatales conservadores por Virginia, Curtain confesó que es la primera vez que dedica su tiempo libre a apoyar las campañas de su partido.

"Es la primera vez que lo hago, no soy político -subrayó-. Pero he decidido hacerlo porque creo que las elecciones están realmente apretadas". La expectación, desde luego, está asegurada.