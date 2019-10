Expresidente de EEUU Jimmy Carter se fractura su pelvis al caerse en casa

"Carter sufrió una caída ayer por la tarde en su casa en Plains, Georgia", señaló la institución en su cuenta de Twitter.

Tras el accidente, el demócrata Carter, de 95 años, fue trasladado al Centro Médico Phoebe Sumter en Ellaville (Georgia, EE.UU.), donde comenzó un tratamiento para recuperarse y permaneció en observación.

La portavoz del Centro Carter, Deanne Congileo, dijo en un comunicado que el exgobernante se encuentra "de buen ánimo y espera recuperarse en casa".

Ésta es la tercera caída que ha sufrido Carter en los últimos meses.

La primera, ocurrida durante la primavera de este año, requirió de cirugía para el reemplazo de su cadera, y la segunda, el pasado 6 de octubre, resultó en 14 puntos de sutura en su ceja, según medios de comunicación locales.

