Fiscal general de EEUU promete tomar medidas sobre la vigilancia secreta

Por AFP



El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se comprometió el lunes a tomar medidas contra cualquier funcionario que pudiera haber violado las directrices del Departamento de Justicia (DOJ) con vigilancia secreta de los congresistas demócratas.

"Las consideraciones políticas o inapropiadas no deben desempeñar ningún papel en las decisiones de investigación o procesamiento", dijo Garland en un comunicado.

"Estos principios que durante mucho tiempo han sido considerados como sagrados por el personal de carrera del DOJ serán vigilados vigorosamente bajo mi mandato, y cualquier incumplimiento de los mismos se enfrentará a una estricta responsabilidad."

Las declaraciones de Garland se producen tras las revelaciones de que el Departamento de Justicia, bajo el mandato del expresidente Donald Trump, había pedido registros telefónicos de periodistas y congresistas demócratas que investigaban la posible colusión entre la campaña electoral de Trump y Rusia.

"Hay cuestiones importantes que deben resolverse en relación con un esfuerzo del Departamento para obtener registros relacionados con los miembros del Congreso y el personal del Congreso", dijo Garland.

"En consecuencia, he ordenado que se remita el asunto al inspector general y confío plenamente en que llevará a cabo una investigación exhaustiva e independiente", dijo.

"Si en algún momento, a medida que avance la investigación, se justifica la adopción de medidas relacionadas con el asunto en cuestión, no dudaré en actuar con rapidez".

Los congresistas demócratas Adam Schiff y Eric Swalwell han dicho que se ordenó a Apple entregar sus registros telefónicos, así como los de miembros de su familia, mientras Trump luchaba contra un flujo de filtraciones perjudiciales sobre los vínculos de su campaña electoral de 2016 con Rusia.

El Departamento de Justicia también incautó los registros de reporteros de la cadena CNN, y de los periódicos The Washington Post y The New York Times sin su conocimiento.

La vigilancia secreta tuvo lugar mientras Trump se enfrentaba a las investigaciones del abogado especial Robert Mueller y del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes -donde Schiff era entonces el principal demócrata- sobre si su campaña electoral coludió con Rusia y si Trump intentó obstruir la investigación.

Se desconoce si Trump dijo explícitamente al Departamento de Justicia que investigara a Schiff y Swalwell y sus exfiscales generales -Jeff Sessions y Bill Barr- han negado tener conocimiento de las citaciones.

Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, exigió el domingo que Sessions y Barr testifiquen ante el Congreso sobre lo que calificó de operación "deshonesta" del Departamento de Justicia.

"Lo que hizo la administración (de Trump) -el Departamento de Justicia, el liderazgo del anterior presidente- va incluso más allá de Richard Nixon", dijo Pelosi en CNN, en referencia al escándalo Watergate que acabó con la presidencia de Nixon.

"Se trata de socavar el Estado de derecho", dijo Pelosi. "Y que los fiscales generales Barr y Sessions digan que no sabían nada al respecto es increíble". "Así que tendremos que hacer que vengan bajo juramento a testificar sobre eso".