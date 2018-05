George H. W. Bush seguirá hospitalizado unos días pero está 'de buen ánimo'

"El presidente @GeorgeHWBush sigue estando comunicativo y de buen ánimo mientras los médicos del (hospital) @SMHCHealth tratan su presión arterial. Se espera que esos tratamientos tomen varios días más", indicó McGrath desde su cuenta de Twitter.

Bush padre fue hospitalizado el pasado domingo cerca de su casa de verano en Maine, en el noreste del país, después de experimentar un cuadro de baja presión sanguínea y fatiga.

President @GeorgeHWBush continues to be talkative and in good spirits as doctors @SMHCHealth address his blood pressure. Those treatments are expected to take several more days.