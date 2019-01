GoFundMe devolverá 20 millones de dólares donados para el muro en EE.UU.

El pasado mes, el veterano Brian Kolfage puso en marcha a través de GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos en internet, una campaña para reunir 1.000 millones de dólares hacia la construcción de un muro en la frontera sur, una iniciativa que gracias a unos 340.000 donantes al día de hoy ha sumado más de 20 millones de dólares.

El viernes, no obstante, Kolfage, un exmiembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. y que perdió tres extremidades en 2004 durante el conflicto en Irak, anunció en la web de la campaña la creación en Florida de la organización sin fines de lucro We Build the Wall, Inc. y pidió a los donantes redirigir el dinero a la flamante entidad.

"Cuando creé esta campaña de recaudación de fondos, dije que si no alcanzábamos nuestro objetivo, reembolsaremos a los donantes", señaló, para luego prometer la devolución del dinero a los contribuyentes a menos que estén de acuerdo con el "nuevo plan para la acción".

Portavoces de la plataforma de recaudación recordaron aquella promesa para justificar la decisión de devolver el dinero.

"También dijo en la página de la campaña: 'El 100 % de sus donaciones irán al muro de Trump. Si por CUALQUIER razón no alcanzamos nuestro objetivo, le reembolsaremos su donación'", señaló GoFundMe, según recoge la cadena CNN.

"Eso no sucedió. Esto significa que todos los donantes recibirán un reembolso", ahondó el portavoz de la plataforma Bobby Whithorne.

En un mensaje en la página de la campaña, Kolfage señaló que la recaudación en la web sigue en pie y de hecho este domingo aun seguía recibiendo donaciones, por lo que se desconoce si es que la plataforma hará efectiva su decisión y cuándo.

El veterano, que inició su campaña por estar "cansado de ver la incapacidad del Gobierno" de asegurar la frontera sur, manifestó que el Gobierno federal no podrá recibir las donaciones recolectadas en el breve plazo, y de ahí la necesidad de crear la nueva organización.

We Build the Wall, Inc. cuenta en su junta de asesores a figuras prominentes como el empresario Erik Prince, el exsecretario de estado de Kansas Kris Kobach y el excongresista republicano y exaspirante a gobernador de Colorado Tom Tancredo.