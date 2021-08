Ida sigue fortaleciéndose y pasa a su categoría dos

Se espera que ida, que podría acarrear vientos de hasta 210km/h, siga fortaleciéndose sobre el Golfo de México. mientras avanza hacia la costa de Luisiana (EE.UU.), donde debería llegar mañana, domingo 29 de agosto, según el Centro Nacional de Huracanes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica una "marejada ciclónica potencialmente mortal" cuando el huracán toque tierra a lo largo de las costas de Luisiana y Misisipi, advirtiendo de "daños catastróficos por vientos" e instando a quienes se encuentran en las áreas afectadas a seguir los consejos de las autoridades locales.

"El momento de actuar es AHORA. Ahora se pronostica que el huracán Ida tocará tierra como un huracán de categoría 4", instó en un tuit la oficina de Nueva Orleans del Servicio Meteorológico Nacional.

Se trata del segundo más nivel elevado en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson, conuna fuerza mínima del viento de 209 kilómetros por hora.

