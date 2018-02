Ivanka Trump dice que armar a algunos profesores 'no es una mala idea'

"Creo que tener a un profesor que está armado, que se preocupa profundamente de sus estudiantes y está capacitado y cualificado para llevar armas no es una mala idea, pero es una idea que debe ser discutida", dijo en una entrevista en la cadena NBC.

El presidente Trump ha señalado que considera la opción de armar a algunos profesores como una de las iniciativas válidas para aumentar la seguridad en los centros educativos, algo que ha generado numerosas críticas.

"Obviamente, debería haber un increíblemente elevado estándar para ver quién podría llevar armas en nuestras escuelas", agregó Ivanka Trump, asesora del presidente y madre de tres hijos, en la entrevista grabada durante su participación en la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur.

“Do you believe that arming teachers would make children safer?” -@PeterAlexander“To be honest, I don’t know.” -@IvankaTrumppic.twitter.com/30Dy3TAxtl