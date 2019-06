Jefe fronterizo de EEUU dimite en medio de polémica por niños migrantes

John Sanders, designado para el cargo hace apenas dos meses, dijo en una carta divulgada por medios de comunicación que renunciará el 5 de julio como comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La partida de Sanders se produce tras revelarse las condiciones de vida insalubres de los menores retenidos en un centro de la Patrulla Fronteriza en la ciudad texana de Clint, una señal de la creciente presión sobre los recursos públicos ante el aumento de las detenciones en la frontera sur.

La visita de una ONG a ese centro, situado a unos 30 km al sureste de El Paso, mostró varias irregularidades, entre ellas el hacinamiento de los internos y la falta de higiene y de atención médica en las instalaciones.

Una investigadora de Human Rights Watch (HRW), Clara Long, contó que vio "un niño de tres años con el pelo enmarañado, tos seca, pantalones embarrados y ojos que se cierran por el cansancio".

El pequeño, que había cruzado la frontera junto a un hermano de 11 años y a un tío de 18, llevaba tres semanas detenido. Separado del tío mayor de edad, estaba al cuidado de su hermano mayor.

La legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez comparó los centros de detención con "campos de concentración" gestionados por una administración "fascista".

Casi 250 niños fueron trasladados de Clint el lunes, pero un funcionario de la CBP dijo el martes que unos 100 estaban siendo enviados de regreso.

"Una forma de esclavitud"

El presidente Donald Trump dijo a periodistas que estaba "muy preocupado" por las condiciones en los centros de internamiento e instó a los demócratas a aprobar 4.500 millones de dólares en fondos humanitarios de emergencia para destinar a la frontera suroeste.

Según el mandatario, "personas malas" usan a los niños para aprovecharse de las leyes de inmigración de Estados Unidos. "Es una forma de esclavitud lo que le están haciendo a los niños pequeños", dijo.

La ley estadounidense estipula que los menores sin acompañantes no pueden pasar más de 72 horas detenidos por la CBP. Cumplido ese plazo, deben ser devueltos a sus familias o puestos al cuidado de un centro de acogida del Departamento de Salud.

Pero la situación que se vive en la frontera ha desbordado las previsiones. Solo en mayo, la CBP detuvo a 144.000 inmigrantes irregulares.

La oficina de protección fronteriza dijo que más de la mitad de sus agentes se dedican al cuidado de los menores. "Somos una agencia encargada de la seguridad de la frontera y nos exigen que hagamos algo que supuestamente no debemos hacer", dijo Robert Perez, jefe adjunto de la policía migratoria.

"Todo el mundo entiende que no es trabajo de la patrulla fronteriza cuidar de los niños", dijo Warren Binford, profesor de derecho de la Universidad de Willamette, que también estuvo en Clint. "Estos niños necesitan estar con sus familias", afirmó en MSNBC.

Elogios a México

Trump dijo que no le pidió a Sanders que renuncie, pero "sabía que habría cambios".

Según el Washington Post, Trump planea nombrar a Mark Morgan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para reemplazar a Sanders.

En una entrevista con CBS News, Morgan negó que haya un "problema sistémico" en los centros de detención. "No estoy de acuerdo con que se trate de condiciones graves, como un problema sistémico", dijo. "¿Hay problemas que podemos mejorar? Absolutamente".

Sanders no especifió por qué se iba y, según funcionarios citados por el Post y The New York Times, no estaba claro si su renuncia estaba directamente relacionada con el manejo de los inmigrantes menores de edad en la frontera.

El funcionario encabeza la CBP desde abril, cuando Trump eligió al jefe de esa oficina, Kevin McAleenan, para reemplazar a Kirstjen Nielsen como secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), a cargo de la política migratoria en Estados Unidos.

Trump también celebró que México "por primera vez en 50 años" está ayudando a Estados Unidos a evitar el cruce de fronteras, después de que amenazara con elevar los aranceles a los productos mexicanos si su vecino del sur no hacía más para frenar el flujo migratorio.

Tras tensas negociaciones, México acordó reforzar su frontera meridional con 6.000 miembros de la Guardia Nacional y ampliar su política de recibir a los migrantes mientras Estados Unidos procesa sus solicitudes de asilo.

México también desplegó 15.000 soldados en la frontera con Estados Unidos. "Han hecho un gran trabajo", dijo Trump. "Ojalá puedan seguir así".

En la frontera sur mexicana, en tanto, cientos de migrantes africanos, asiáticos y haitianos se amotinaron este martes en una instalación migratoria de Tapachula, en el estado de Chiapas, en el segundo incidente de este tipo en una semana.