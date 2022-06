Jill Biden recibió a Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, en la Casa Blanca

"Tuve el honor de dar la bienvenida" el miércoles a Fabiana Rosales "para escuchar su historia como defensora de los venezolanos vulnerables", afirmó en un tuit, junto a una fotografía de ambas sonrientes delante de una chimenea.

Estados Unidos considera presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó desde que Nicolás Maduro asumió un segundo mandato en 2019 tras unas elecciones consideradas fraudulentas por varios países.

"Es una valiente Primera Dama y madre que lucha por un futuro mejor para todos los venezolanos", añade Jill Biden.

"Estuve en la Casa Blanca llenando la voz de todos los venezolanos y del presidente" Guaidó, publicó a su vez Rosales en su cuenta de Twitter.

Fabiana Rosales afirma haber hablado con Joe Biden y su esposa "sobre la defensa a los Derechos Humanos, la protección a migrantes, la excarcelación de presos políticos y la urgencia de elecciones libres en Venezuela", según el tuit que acompaña a una fotografía con el presidente estadounidense.

Durante la conversación le agradeció el apoyo de Estados Unidos y le dijo que "la mejor protección para los connacionales dentro y fuera del país es el fin de la dictadura y el retorno de la democracia".

Según ella, Joe Biden prometió que les seguiría ayudando y le expresó "admiración y respeto por la lucha" de los venezolanos a favor de la democracia.

En la misma red social Juan Guaidó dio las gracias al presidente "por su respaldo a Venezuela".

"El reconocimiento diplomático es una herramienta de lucha clave para la resistencia democrática en nuestro país. Seguiremos trabajando para lograr nuestros objetivos: democracia y libertad para los venezolanos", añadió.

