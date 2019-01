"Presento mi candidatura a presidenta de EEUU. (...) Amo a mi país y este es un momento en el que siento la responsabilidad de luchar por quiénes somos", indicó Harris, de 54 años, en un vídeo transmitido por las redes sociales.

La senadora, hija de padre jamaicano y madre india, fue fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara alta del Congreso estadounidense en 2016.

"Verdad, justicia, decencia, igualdad, libertad, democracia. Estas no son solo palabras. Son los valores que como estadounidenses apreciamos, y están todas en juego ahora", explicó.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHApic.twitter.com/otf2ez7t1p