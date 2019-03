Gillibrand anuncia oficialmente su candidatura demócrata a la Presidencia de EEUU

Gillibrand se une así a la larga lista de políticos demócratas que ya han anunciado que se postulan como candidatos para representar a su partido en los próximos comicios presidenciales, y que se verán las caras en las elecciones primarias, en las que se elige a uno solo de ellos como aspirante demócrata a ocupar el Despacho Oval.

"La valentía no lleva a la gente a enfrentarse. La valentía no pone el dinero por delante de las vidas. La valentía no extiende el odio, ni enturbia la verdad, ni construye muros", afirma en el video Gillibrand en una clara crítica a la actual Administración de Donald Trump.

Gillibrand ya había anunciado el pasado mes de enero su intención de postularse a la Presidencia de EE.UU. en una entrevista en un programa de televisión, tras lo que ha viajado a algunas de las regiones más importantes del país.

"Voy a presentarme como candidata a la Presidencia de Estados Unidos porque como mujer joven que soy voy a luchar por los hijos de los demás como lucharía por los míos", dijo entonces en su aparición en el conocido "Late Show With Stephen Colbert".

Al final del video de hoy, Gillibrand anuncia una convocatoria el próximo domingo, 24 de marzo, frente al Trump International Hotel, en el centro de Manhattan.

"Estoy luchando por un EE.UU. donde lideremos con valentía y compasión, no miedo y avaricia, y voy a llevar esa lucha a la misma puerta del presidente Trump", dijo en su perfil de Facebook.

La política, de 52 años, es una de catorce personas que han anunciado que intentarán hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales, de las cuales seis son mujeres y seis son senadores.

Sin embargo, se esperan aún más candidaturas, entre ellas la del antiguo vicepresidente Joe Biden, que el sábado, en un descuido, dejó entrever su posible anuncio, del que se lleva tiempo especulando.

"Tengo el recorrido más progresista de cualquiera de los candidatos de Estados (...) de cualquier persona que se presentara (a la Presidencia)", dijo Biden en un discurso durante un evento del partido demócrata para recaudar fondos en el estado de Delaware, un aparente desliz que provocó aplausos y vítores entre los asistentes.

Según las últimas encuestas de RealClear Politics, Biden acumula el mayor porcentaje de intención de voto, con un 29 % de media, seguido de los senadores Bernie Sanders (22 %), Kamala Harris (11,3 %), Elizabeth Warren (7 %) y Cory Booker (5,8 %).

Además de Sanders, Harris, Warren y Booker también han anunciado ya su participación en las primarias la también senadora Amy Klobuchar o el exsecretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio (Texas), Julián Castro.