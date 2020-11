Líderes mundiales reconocen victoria de Biden y piden su apoyo para enfrentar desafíos actuales

Líderes como el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, celebraron el sábado la elección de Biden como nuevo mandatario norteamericano. Maas afirmó que quiere "un nuevo inicio" en la relación transatlántica, muy zarandeada durante el mandato de Donald Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió a Biden actuar "juntos" para "afrontar los desafíos actuales".

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden et @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!", reaccionó el presidente francés mediante un tuit.

