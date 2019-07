López Obrador celebra que Trump elogie el 'esfuerzo' migratorio de México

"Yo celebro que el presidente (Trump) esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de ampliar nuestras leyes sin violar derechos humanos, y así disminuir el flujo y la corriente migratoria", apuntó el mandatario desde Palacio Nacional al ser cuestionado por la prensa.

Este martes, la mayoría de medios mexicanos publican en portada unas declaraciones de Trump de ayer lunes en que aplaudió el "gran trabajo" en materia migratoria del país latinoamericano y descartó imponer aranceles durante la promulgación de un paquete de 4.600 millones de dólares para atender el fenómeno en la frontera entre Estados Unidos y México y mejorar las condiciones de los migrantes.

Para López Obrador, el paquete de medidas firmado por Trump prueba que el mensaje mexicano de atender las causas e impulsar el desarrollo para frenar la migración está calando.

"Que se vaya internacionalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y con la cooperación para el desarrollo", dijo.

El presidente dijo "celebrar" que se "aleja la amenaza" arancelaria, y reiteró una vez más que no quiere la confrontación, y sí el diálogo.

Explicó que esto da confianza a empresarios y también en los mercados.

"A mí lo que me importa es que no se afecte la economía ni el bienestar de los mexicanos, que no se generen conflictos", apuntó.

Finalmente, agregó que, si la situación diplomática se recrudeciera hasta ser "insoportable" y afectar "la dignidad y la soberanía" del país, entonces "todos los mexicanos vamos a cerrar filas".

Desde mediados de octubre del año pasado, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- cruzan México con el objetivo llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos en caravana para mayor seguridad.

A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.

Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo "in extremis" para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20.000- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.