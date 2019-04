López Obrador ordena cancelar contrato obtenido por un compadre suyo

El periódico Reforma publicó este día que el Grupo Bio Pappel ganó un contrato abierto hasta por 221,6 millones de pesos (11,6 millones de dólares) para proveer papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

El rotativo señaló que Bio Pappel Scribe, filial del Grupo, es propiedad de Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor empresarial de López Obrador.

Añadió que de las cuatro empresas que participaron en la licitación para surtir entre 3.920 y 9.800 toneladas de papel offset de 68 gramos, Bio Pappel fue la única que redujo su cotización original, de 21.860 pesos (1.147 dólares) por tonelada a 19.500 pesos (1.024 dólares).

De acuerdo con Reforma, el 12 de abril el presidente denunció que hay un bloque de empresas que se ponen de acuerdo para vender caro a Comisión de Libros de Texto.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador reconoció que Rincón es efectivamente su compadre debido a que el mandatario accedió a ser padrino de la hija del empresario "por una cuestión de afecto, de buena fe, diría que de cariño a la niña".

Aseguró que cuando el jueves una reportera de Reforma le preguntó sobre la participación de Rincón en la licitación para vender papel al Gobierno, él "ni sabía que estaba participando, porque no estoy al tanto de todo".

"Y hoy aparece en el mismo periódico que gana la licitación su empresa para vender papel al Gobierno para los libros de texto. Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia", declaró el mandatario.

Explicó que tomará la medida para que "no quede ninguna duda" de la integridad de su administración y porque no quiere dar argumentos "a los conservadores, a la prensa fifí (de clase alta), porque no somos iguales".

"Ellos son los defensores de un régimen corrupto, que se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares (...), y ese periódico tiene esa orientación", puntualizó.

No obstante, aseguró que la libertad de expresión del diario será "intocable".