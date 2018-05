Margarita Zavala se retira de la carrera presidencial mexicana

"He decidido decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia y honestidad política, y dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado", dijo la ex primera dama mexicana en declaraciones a la cadena Televisa.

Zavala dejó el conservador Partido Acción Nacional (PAN) por discrepancias con la dirección y para concurrir como independiente a los comicios, pero las últimas encuestas publicadas le otorgaban alrededor de 4 % de la intención de voto.

En cambio, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, se sitúa como segundo en los sondeos con 28 %, siendo el aspirante con mayores posibilidades de batir al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza todos los sondeos con cerca de 45 % de la intención de voto.

Anaya, que está llevando a cabo una campaña pidiendo el voto útil para evitar la victoria de López Obrador, tendió ayer mismo la mano a Zavala para que se sumara a su campaña: "Me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o en otro".

La candidata fue cuestionada ayer en un foro bancario sobre si su salida del PAN beneficiaría a López Obrador, a lo que respondió que es necesario dar "una alternativa" a los ciudadanos y evitó pronunciarse sobre si declinaría.

Este lunes, Zavala fue elegida tras un sorteo del Instituto Nacional Electoral (INE) para abrir el segundo debate entre los candidatos presidenciales, que se desarrollará el próximo 20 de mayo en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado sobre la retirada de la única candidata mujer de la contienda.

Zavala hizo historia este año al encabezar la primera candidatura independiente a la Presidencia de México, aunque lo hizo rodeada de polémica por las numerosas firmas de apoyo irregulares que presentó ante la autoridad electoral para poder contender.

Durante el mes y medio transcurrido de campaña, que hoy alcanzó su ecuador, Zavala ha defendido la gestión llevada a cabo por su marido, el hoy expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien durante su mandato sacó el Ejército a las calles para combatir el narcotráfico.

De valores católicos muy arraigados, Zavala es una ferviente seguidora de la Virgen de la Guadalupe y rechaza llamar matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, aunque dice respetar los derechos de los homosexuales.

El próximo 1 de julio, 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir al presidente, los diputados, los senadores, ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de Ciudad de México y más de 3,400 cargos locales.

Tras la retirada de Zavala de la contienda, quedan cuatro aspirantes a la Presidencia: López Obrador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Anaya por el PAN, José Antonio Meade por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.