Primera dama de EEUU Melania Trump dice sentirse 'muy bien' tras cirugía

Melania Trump, de 48 años, abordó los rumores y escribió en Twitter: "Veo que los medios están trabajando horas extras especulando dónde estoy y qué estoy haciendo".

"¡Quédense tranquilos, estoy aquí en la @WhiteHouse (Casa Blanca) con mi familia, me siento muy bien y estoy trabajando arduamente en nombre de los niños y los estadounidenses!" dijo.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!