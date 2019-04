México conmemorará los 500 años de Veracruz, ciudad fundada por Hernán Cortés

Este domingo en el malecón de esta ciudad del Golfo de México se presentará el proyecto de mural que retratará el encuentro entre los conquistadores españoles y los pueblos originarios en las costas veracruzanas, mientras que mañana se presentará el libro "Veracruz, una puerta de cinco siglos".

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estará presente en Veracruz con motivo de estos festejos, después de haber desatado una polémica con el Gobierno español y el Vaticano a raíz de la conquista española del actual México.

El 1 de marzo, López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco en la que exigía disculpas por los agravios cometidos por los españoles y la Iglesia católica contra los pueblos indígenas.

En un video explicando los motivos de la carta, el mandatario aseveró que la conquista "se hizo con la espada y la cruz" y recriminó que hubo "matanzas", "imposiciones" y "se construyeron iglesias encima de los templos" prehispánicos.

"Es tiempo ya de decir que vamos a reconciliarnos pero primero pidamos perdón", dijo el mandatario mexicano, quien aseveró que él también se disculpará en nombre del Estado mexicano por "la represión a los pueblos originarios" que hubo tras la independencia del país.

Como respuesta, el Gobierno español aseveró que Felipe VI no se disculpará y lamentó que se hiciera público el contenido de la carta, el cual las autoridades españolas rechazaron "con toda firmeza".

Hernán Cortés fundó el 22 de abril de 1519 la Villa Rica de la Vera Cruz, actual Veracruz, en las costas donde desembarcó junto a sus tropas para emprender el proceso de conquista que culminó con la caída de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521.

Veracruz, considerada la primera ciudad fundada por europeos en toda América continental, ha sido reconocida por el Gobierno mexicano como "cuatro veces heroica" por haber resistido a cuatro intervenciones extranjeras a lo largo de su historia.

Precisamente, este domingo se conmemoran además los 105 años de la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 para evitar la llegada a la ciudad de un gran cargamento de armas del gobierno del presidente golpista Venustiano Carranza (1913-1914).

Previamente, la ciudad había sido considerada heroica tras los bombardeos sufridos por parte de las fuerzas españolas al finalizar la guerra por la independencia de México (1810-1821).

También por haber resistido a los bombardeos de la armada francesa el 21 de noviembre de 1838 y los bombardeos durante la guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848).

La Fundación 500 Años de la Vera Cruz, que aglutina a 257 miembros entre escritores, historiadores, escultores, pintores, educadores, fotógrafos, expertos gastronómicos y músicos es la encargada de la organización de los actos conmemorativos de estos 500 años de historia.

Esta organización civil, que lleva trabajando en los festejos desde 2015, considera la fundación de Veracruz como "el nacimiento de una cultura producto del encuentro de dos mundos", según relata su página oficial.

Conferencias, bailes, conciertos, obras de teatro, óperas y festivales gastronómicos son algunas de las actividades que esta asociación ha organizado desde este mes de abril hasta el próximo diciembre para recordar la fundación de la ciudad.

El presidente de la fundación, Jaime Baca Olamendi, dijo recientemente en una entrevista con Efe que, más allá de las polémicas, las relaciones entre Veracruz y España son excelentes por la gran cantidad de veracruzanos con raíces españolas.

"Veracruz se funda en un lugar donde no existía un asentamiento de los pueblos originarios, donde no había un asentamiento previo. Entonces se empieza a crear una comunidad multicultural, de muchas nacionalidades, no solo de los pueblos originarios, sino de las europeas", explicó.