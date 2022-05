'Múltiples víctimas' por disparos en iglesia de California

"Agentes están respondiendo a informes de un tiroteo en una iglesia", tuiteó la oficina del sheriff del condado de Orange.

"Múltiples víctimas recibieron disparos", informó en otro tuit en el que se indicó que una persona fue detenida.

Al parecer persona ha sido detenida.

“Hemos detenido a una persona y hemos recuperado un arma que puede estar involucrada”, según un tuit del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange está en el lugar y ayuda a tratar a los pacientes.

“Nuestros FF/PM [bomberos/paramédicos] están en el lugar y tratan y transportan a múltiples pacientes. Seguirán las actualizaciones”, indicó un tuit de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

