Nominado por Trump para juez del Supremo comienza sus contactos con senadores

El vicepresidente del Gobierno y jefe de la Cámara Alta, Mike Pence, acompañó a Kavanaugh en el Capitolio, donde mantuvo reuniones con distintos senadores para abordar el proceso de aprobación por parte de los legisladores.

"Honrado por poder escoltar al juez Kavanaugh al Capitolio para sus encuentros con miembros del Senado. Esperamos y confiamos en que el Senado ofrezca un voto fuerte confirmando al juez Kavanaugh como nuevo magistrado del Tribunal Supremo", dijo en su cuenta de Twitter Pence.

Honored to be able to bring Judge Brett Kavanaugh to the Capitol and begin the important work the Senate will do considering this good man and @POTUS Trump’s nominee to the Supreme Court. pic.twitter.com/ZZ1J1VjRqw