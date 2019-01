ONG protege parques de Florida durante cierre del gobierno de EEUU

Una ONG del sur de Florida se ocupa de que los parques nacionales se mantengan a flote mientras los políticos resuelven su impasse presupuestario, en medio de lo que se ha convertido en el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

"Habíamos escuchado historias de que los baños podrían estar cerrados, de que iba a haber basura en todas partes, pero no hemos encontrado eso para nada", dijo Mary, una jubilada de 71 años, a la AFP.

Ella y su esposo, de 70, ambos de Nevada, pasearon esta semana entre lirios de agua, garzas, cormoranes y caimanes en el parque nacional Everglades, un glorioso humedal que ocupa buena parte del sur de Florida.

El portugués Nuno Pacheco también visitó el Anhinga Trail -uno de los tantos paseos de los Everglades, donde es posible caminar entre caimanes en su hábitat-, pero no se sentía nervioso por la ausencia de guardaparques.

"Si tienes sentido común, está bien. Sólo no hay que acercarse demasiado...", dijo el plomero de 52 años.

Detrás de él, un enorme caimán vigilaba a sus crías, tres o cuatro diminutos caimancitos que cabían en la palma de una mano y se confundían con el pasto.

James Sutton, el director ejecutivo de la Asociación de Parques Nacionales de Florida, dijo a la AFP que el escaso personal de su ONG -unos 55 empleados- se está ocupando de mantener operativos cuatro parques nacionales del sur de Florida.

"Los turistas que vienen a un parque nacional esperan ver un guardabosques. Respetan el uniforme", dijo Sutton, refiriéndose al aspecto de la experiencia que ellos no pueden proveer. "Pero en lo que refiere al mantenimiento y al aseo de los baños, espero estar haciendo un buen trabajo, aunque es difícil".

- Nadie cobra la entrada -La Asociación, una ONG que se financia con la venta de libros y las tiendas de "souvenirs", está donando al gobierno elementos básicos como papel higiénico y asumiendo labores de educación turística que corresponden a los guardaparques.

Respecto del cuidado de los visitantes en su interacción con los caimanes... Sutton apela también al "sentido común".

"Los caimanes no atacan a los seres humanos a menos que sean provocados", aclaró, diciendo que no se ha reportado ningún incidente. "Si no alimentas a los caimanes y te mantienes alejado de ellos, y no agarras ninguna serpiente, estarás bien".

El escenario que encuentran entonces los turistas es muy parecido al que encontrarían si funcionara el gobierno. La diferencia es que en la entrada del parque no hay que pagar 25 dólares.

"Lo único bueno es que nadie cobra la entrada", dijo Mary Epperson, risueña.

De acuerdo a Sutton, los desoladores reportes que llegan de la costa oeste -basureros desbordados, baños impresentables, daños al ecosistema- están ocurriendo porque la ONG que hace un trabajo similar al suyo en el otro extremo del país decidió parar las operaciones junto a los empleados federales.

En cambio, Florida no puede darse ese lujo. Cuando es invierno en el norte, como ahora, el sur de Estados Unidos es el destino natural de quienes quieren huir del frío por unos días.

"Esta es nuestra temporada alta. Es cuando hacemos dinero, cuando llegan todos estos visitantes internacionales, así que decidí que permanezcamos abiertos", explicó. "En el oeste hay nieve y para ellos es temporada baja".

Y los Everglades ya están sufriendo una merma de visitas debido al cierre gubernamental que aún no es posible cuantificar.

"Es una cuestión de dinero", dijo Sutton.