Juzgado ordena a hombre de 30 años abandonar la casa de sus padres

El juez de la Corte Suprema del estado, Donald Greenwood, rechazó esta petición por indignante, informó el diario Post-Standard de Syracuse. Rotondo apelará. Sus padres llevaron el caso a la justicia después de que su hijo ignorara varias cartas de desalojo en las que incluso le ofrecían dinero y otras ayudas.

Según BBC Mundo, Mark y Christina Rotondo le pedían a Michael que consiguiera un trabajo y moviera su averiado Volkswagen Passat. ”Aquí tenemos 1,100 dólares para que puedas encontrar un lugar donde quedarte”, comienza una carta fechada el 18 de febrero y que sugiere al joven que venda su estéreo, algunas herramientas y todas las armas que pueda tener para ganar dinero y espacio.

”Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como el tuyo”, continúa la misiva. “Consigue uno ¡Tienes que trabajar!”, señala el texto firmado “Christina y Mark Rotondo”.

Michael Rotondo explicó, tras el juicio, que ocupa una habitación en la casa de sus padres, que no les habla y que no está listo para salir de casa. Dijo que tenía un negocio, pero no dio más detalles. “Mi negocio es asunto mío”, aseguró. El abogado de los padres, Anthony Adorante, afirmó que le daría a Michael un plazo razonable para desalojar.