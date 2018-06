La Policía confirma varios heridos en el tiroteo en un periódico en Maryland, EE.UU.

El teniente Ryan Frashure, miembro de la policía del Condado de Anne Arundel, donde se ubica la ciudad de Annapolis, dijo a la prensa que hay varios heridos y que no se espera "un gran número de bajas". No obstante, Frashure no descartó que pueda haber fallecidos en el suceso.

El responsable policial agregó que el tiroteo se produjo en el interior de las dependencias del diario y que, por el momento, solo hay un sospechoso, que aún no ha sido detenido.

Anteriormente, un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido impactos de bala dentro del edificio.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está "absolutamente devastado" después de conocer la "tragedia" en Annapolis.

"Por favor, presten atención a todas las advertencias y manténganse alejados del área. Estoy rezando por aquellos en la escena (del tiroteo) y por nuestra comunidad", apuntó Hogan.

La CNN aseguró, citando fuentes cercanas a la investigación, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido informado del suceso.

Annapolis, la capital de Maryland, es una ciudad de unos 40.000 habitantes que está ubicada 50 kilómetros al este de Washington y en la que se encuentra una importante base de la Marina.