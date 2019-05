Presidente de México hace llamado contra violencia tras atentado a senadora

"Hago un llamado a todos para que se evite la violencia", dijo durante su rueda de prensa matutina el presidente, quien recordó que cuando la izquierda mexicana estaba en la oposición "siempre se desenvolvió con el principio de la no violencia".

López Obrador confirmó que la senadora Citlalli Hernández, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió un paquete en su despacho con "una bomba casera de poco impacto" que estalló "sin daños mayores".

El presidente explicó que la Fiscalía mexicana ya está investigando este suceso cuyo objetivo era "causar daño".

"Siempre hemos apostado por la vía pacífica", reivindicó López Obrador durante los 13 años en los que buscó la Presidencia de México, un tiempo durante el cual, dijo: "no rompimos un solo vidrio".

Al ser cuestionado sobre si tras este ataque aumentará su protección, López Obrador reiteró una vez más su lema de que "al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer".

Cuando el líder izquierdista asumió la Presidencia el pasado 1 de diciembre, optó por suprimir el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo militar de elite que durante décadas había protegido a los presidentes mexicanos.

Desde entonces, lo acompaña un grupo de 10 hombres y 10 mujeres civiles con carreras universitarias que tienen prohibido "reprimir" a la gente que se acerca al mandatario.

Durante su rueda de prensa matutina de este jueves, el presidente también se refirió al crecimiento económico del país, su reunión con la directora gerente del FMI y el caso de la secta sexual investigada en Estados Unidos.

Crecimiento Económico

El Banco de México revisó este miércoles a la baja la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta un rango de entre 0,8 % y 1,8 %, 0,3 puntos porcentuales menos frente a la estimación anterior.

Sin embargo, López Obrador sostuvo en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional que "está muy bien la economía en México" y que el Gobierno federal tiene "buenos pronósticos".

"No estamos en pleitos con el Banco de México, somos muy respetuosos de la autonomía del Banco de México", expresó el presidente.

Pero recordó que mientras el organismo rebajaba este martes las perspectivas de crecimiento, el peso mexicano se apreció: "Entonces, vamos bien en lo general", sostuvo.

El líder izquierdista reiteró una vez más su "apuesta" de que México cerrará 2019 con un crecimiento del 2 % y que al finalizar su mandato, que expira en 2024, la tasa promedio de crecimiento será del 4 %.

Reunión con el FMI

López Obrador explicó que la conversación mantenida este martes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, no versó sobre la disminución del crecimiento en México.

"Fue sobre otros asuntos que ella tenía interés en conocer, sobre todo el combate a la corrupción y cómo se está orientando el presupuesto para atender a los pobres y defender el medioambiente", relató el mandatario.

Además, López Obrador detalló que Lagarde "manifestó su confianza en la marcha de la economía" del país latinoamericano.

De hecho, al finalizar el encuentro, la directora del FMI felicitó públicamente a López Obrador a través de Twitter por sus "prudentes" políticas fiscales.

Preguntado por las críticas que vertía contra el FMI cuando era candidato, López Obrador respondió que no quiere "ninguna ruptura" con organismos económicos internacionales.

Mexicanos en la secta NXIVM

El mandatario evitó opinar sobre el caso de la secta sexual NXIVM, investigada en Estados Unidos y en la que estuvo implicado Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

"No quiero meterme con familiares de políticos o personajes de la vida pública, no creo que sea conveniente, no debe el presidente de México meterse en estos temas", aseveró.