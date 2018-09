Presidente electo de México dice que cumplirá compromisos pese a la crisis

"No va a ser más de lo mismo, vamos a llevar a cabo una transformación a pesar del atraso, de la crisis, de la herencia de abandono", aseguró López Obrador al afirmar que el 50 % de la población tendrá beneficios desde el comienzo de su gobierno, el próximo 1 de diciembre.

López Obrador señaló que "va a estar siempre dando la cara" y que estará de manera constante informando a la población porque el suyo "va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo".

Subrayó que a pesar de todo, "vamos a llevar a cabo la transformación que necesita México", misma que será el resultado de varias etapas que comenzaron con su triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio.

"Se ganó la presidencia, se ganó también la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se ganó la mayoría en los congresos locales. Ya se va a gobernar en los municipios más grandes de Sonora y también de otros estados", precisó.

López Obrador apuntó que al iniciar su mandato presidencial el próximo 1 de diciembre, se van a reducir los sueldos de los altos funcionarios y se eliminarán gastos innecesarios a fin de que se puedan liberar recursos para que lleguen a los ciudadanos.

"No vamos a trasladarnos en aviones privados, en helicópteros privados. No me voy a subir al avión presidencial, se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno", reiteró.

Anuncio que venderá la flotillas de aviones y de helicópteros del gobierno de México y dejarán de comprarse vehículos nuevos para los funcionarios y que el Estado Mayor Presidencial, que hoy tiene a su cargo la seguridad presidencial, será reasignado al Ejército.