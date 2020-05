Secuestros en México cayeron 18,1% en abril por medidas contra coronavirus

"En el mes de abril de 2020 hubo una disminución de 18,1 % en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. Y hubo 99 carpetas, en comparación con las 121 del pasado mes de marzo", detalló la ONG en un comunicado.

Además, indicó que hubo una disminución de 34,7 % en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante abril hubo 111 víctimas mientras que en marzo hubieron 170.

La ONG reportó que el estado con mayor incidencia del delito fue el Estado de México, vecino de la capital, que en abril tuvo 23 secuestros, seguido por Veracruz con 17, Morelos con 7, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán con 5.

En tanto, hubo tres estados que reportaron cero secuestros: Nayarit, Sinaloa y Yucatán.

La organización consideró que el hecho de que la gente permanezca en casa debido a la emergencia por coronavirus "ha mermado la actividad criminal de secuestradores".

Sin embargo, dijo que ello no significa que las autoridades deban "bajar la guardia" sino que es momento de "construir estrategias acordes a las necesidades de cada Estado para que al volver a la realidad, no nos enfrentemos a un nuevo repunte de este delito".

Del mismo modo, señaló que de los 99 secuestros que se registraron en abril, las autoridades solo registraron 70, con lo que se deja 29,2 % de los casos fuera de la estadística.

Además, señaló que en total 29 de los secuestros solo se registraron en los medios de comunicación por lo que no fueron integrados debidamente en la carpeta de investigación.

También aseveró que si se compara el primer cuatrimestre de 2019 con el de 2020 hubo una disminución de 33,7 %.

Finalmente, indicó que en comparación con los 17 primeros meses de mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se redujo un 31,22 % este delito en el mismo periodo que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

México suma al momento más de 49.000 casos y 5.177 fallecidos por COVID-19.

Las autoridades decretaron la emergencia sanitaria a finales de marzo, ordenando la paralización de actividades no esenciales e implementando medidas de distanciamiento social, si bien la cuarentena no es obligatoria para no perjudicar a los millones de trabajadores informales que viven al día en el país.

Este lunes 18 de mayo comienza un plan piloto en el país de reapertura social y económica en municipios que no han registrado contagios, si bien el seguimiento está siendo desigual.