En medio del conversatorio de Scoott con la prensa, reveló una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales. Compara las estanterías de supermercados en Panamá que están llenas de fórmula para bebés versus las de Estados Unidos que están completamente vacías.

" Puedo darles fotos de todo el mundo. Esto es Panamá. Tienen mucha fórmula para bebés, y esto es Estados Unidos, nada de fórmula para bebés. Puedo darles fotos de Canadá, Israel Brasil, en todo el mundo. Hay mucha fórmula por ahí", destacó Scoot, un político veterano que fue gobernador del estado de Florida hasta el 2019.

Sen. Rick Scott: "I can give you pictures from all over the world. This is Panama. They've got plenty of baby formula, and this is the United States - no baby formula. I can give you pictures from Canada, Israel Brazil, all over the world. There's plenty of formula out there." pic.twitter.com/53QUhN2egS