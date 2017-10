La policía dijo en Twitter que había arrestado a un sospechoso, pero no habló de heridos ni proporcionó otros detalles.

El incidente ocurrió entre las calles de Chambers y West, en el glamouroso vecindario de TriBeCa.

Los medios locales dijeron que un atacante abrió fuego desde un vehículo no muy lejos de la escuela secundaria Stuyvesant.

Testigos dicen que vieron un accidente automovilístico, luego una persona que salió de uno de los autos portando dos armas y seguidamente escucharon los disparos.

En su cuenta de Twitter el comisionado adjunto de comunicación de la Policía de Nueva York publicó “se está respondiendo a informes de disparos en el bajo Manhattan”. Pero hasta ahora no hay detalles disponibles de los acontecimientos.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St. One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN