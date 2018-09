Trump admite que alcanzar la paz en Medio Oriente es más difícil de lo pensado

Trump, quien en mayo de 2017 dijo que forjar la paz entre Israel y los palestinos quizás "no sea tan difícil como la gente ha pensado en los últimos años", dijo el jueves que podría haberse equivocado.

"Toda mi vida he escuchado que es el trato más difícil de hacer, y estoy empezando a creer que tal vez lo es", dijo en una conferencia telefónica con líderes de fe judíos y el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, para conmemorar el año nuevo judío.

"Pero diré que si puede ser alcanzada, la alcanzaremos", dijo, insistiendo en que su equipo de enviados regionales, liderado por su yerno, Jared Kushner, "ha avanzado, lo crean o no".

Trump provocó controversias en la región cuando anunció que trasladaría la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, que es reclamada por los palestinos como su propia capital.

Más de 60 palestinos fueron asesinados por fuego israelí durante las protestas en la Franja de Gaza el día de la inauguración de la nueva embajada, el 14 de mayo, en una ceremonia a la que asistieron Kushner y su esposa Ivanka, la hija del presidente.

La administración de Trump también ha recortado fondos para la agencia de refugiados palestinos de Naciones Unidas y se retiró del consejo de derechos humanos del organismo mundial, acusándolo de parcialidad anti-Israel.

El gobierno de Estados Unidos también ha cancelado unos 200 millones de dólares en pagos desde su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) a los palestinos.

Durante la conferencia telefónica del jueves, Trump dijo que la ayuda se suspendería mientras los palestinos, que boicotearon a su administración luego del anuncio de la embajada, no se sentaran a la mesa.

"Estados Unidos les estaba pagando enormes cantidades de dinero. Y yo diría que obtendrán dinero, pero no les pagaremos hasta que hagamos un trato. Si no hacemos un trato, no estaremos pagando. Y eso tendrá un pequeño impacto", dijo.

Algunos analistas han advertido, sin embargo, que los recientes recortes de fondos podrían inflamar aún más las tensiones regionales.