Trump ataca el emblemático sistema de salud pública británico

" Los demócratas están presionando por un sistema de salud universal mientras miles de personas están marchando en el Reino Unido porque su sistema universal está en la ruina y no funciona", tuiteó.

" Los demócratas quieren aumentar mucho los impuestos para una atención médica realmente mala y no personalizada. ¡No, gracias!", dijo.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!