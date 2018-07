Trump niega haber sabido de la reunión de su equipo de campaña con rusos

El 9 de junio de 2016, el hijo del mandatario Donald Trump Jr; su yerno Jared Kushner; y el jefe de su campaña Paul Manafort, se reunieron en la Trump Tower de Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, quien ofrecía información del gobierno de Moscú capaz de ayudar a Trump a ganar la presidencia.

"Yo NO sabía de la reunión con mi hijo, Don Jr.", escribió Trump en Twitter. "Me parece que alguien está tratando de inventar historias para salirse de un aprieto no relacionado", agregó el mandatario, en referencia a una investigación federal contra su exabogado Michael Cohen, con quien está peleado.

El mandatario respondió así a la explosiva acusación de Cohen, quien aseguró que Trump había aprobado la reunión, según las cadenas informativas estadounidenses CNN y NBC.

El mandatario ya ha negado repetidas veces tener conocimiento de esa reunión, cuya existencia fue confirmada, y por la cual su hijo ha sido citado ante una comisión del Congreso.

Pero según CNN y NBC, Cohen afirmó haber estado presente cuando Donald Jr. le contó a su padre sobre la oferta de los rusos para reunirse, y aseguró que Trump lo aprobó.

El nuevo abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, restó credibilidad a Cohen al señalar a CNN que "ha estado mintiendo durante años".

"Me encanta"

La afirmación de Cohen es crucial: si puede respaldarla, sería un paso clave para demostrar que hubo colusión entre la campaña de Trump y Rusia para ayudar al magnate a ganar la presidencia, un aspecto esencial de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller.

Manafort fue el primer integrante de la campaña de Trump en ser encarcelado en el marco de la investigación de Mueller.

La reunión de la Trump Tower fue organizada por un promotor musical Rob Goldstone, quien contactó a Trump Jr diciendo que tenía "documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary (...) y sería muy útil para su padre".

La respuesta de Trump Jr fue: "Me encanta". Pero luego contó que no se ofreció "información significativa" y que la reunión se centró principalmente en el tema de las adopciones de niños rusos.

Fuentes indicaron a CNN que Cohen no dispone de pruebas para apoyar sus declaraciones, tales como algún registro de audio.

Pero tanto CNN como NBC informaron, citando fuentes anónimas, que Cohen está dispuesto a testificar ante Mueller.

El diario The New York Times informó que Mueller investiga si los tuits de Trump que aluden al Fiscal General Jeff Sessions y al exdirector del FBI James Comey constituyen un intento de obstruir la justicia.

El fiscal especial Mueller ya ha procesado a 31 personas, incluidos 12 agentes de inteligencia rusos, por haber pirateado computadoras del Partido Demócrata.

La denuncia de Cohen se produce días después de la divulgación por parte de CNN de una conversación grabada entre él y Trump.

En ese audio, filtrado por el abogado de Cohen, Lanny Davis, se escucha a Trump discutir con Cohen los arreglos para pagar el silencio de la modelo de Playboy Karen McDougal, quien alega haber tenido una aventura con Trump en 2006.

McDougal había vendido los derechos de su historia a la compañía matriz del National Enquirer por 150.000 dólares. La conversación entre Trump y Cohen se centra en reembolsar el dinero a esa compañía, dirigida por David Pecker, un amigo de Trump, para adquirir esos derechos.

Durante la campaña presidencial del republicano, su equipo negó tener conocimiento del trato entre McDougal y American Media, la empresa matriz.

"Primera lealtad"

Pero en la conversación grabada, que tuvo lugar dos meses antes de las elecciones, Trump no expresó ninguna sorpresa sobre el trato.

Cohen, que alguna vez declaró su firme lealtad al presidente, está bajo investigación federal en Nueva York por sus negocios y pagos para silenciar informaciones, que podrían violar las leyes de financiamiento de campaña.

La filtración avivó las especulaciones sobre cuánto daño puede infligir Cohen al presidente y si ahora está reflexionando sobre un acuerdo de cooperación con los fiscales federales.

En una entrevista con ABC News difundida el 2 de julio, Cohen dijo que "su primera lealtad" es con su familia y el país, palabras que avivaron esa especulación.

Davis, que el miércoles comparó la cinta de Cohen con las de Watergate que finalmente obligaron al presidente republicano Richard Nixon a dimitir en 1974, dijo a ABC que su cliente tenía más grabaciones.