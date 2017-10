En un comunicado del Departamento de Estado, Washington hizo saber su deseo de establecer una "misión de observación" en este organismo de las Naciones Unidas con sede en París, en reemplazo de su representación como miembro.

La salida de Estados Unidos se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018, en acuerdo con las normas constitutivas de la Unesco, añadió el texto.

"Esta decisión no se tomó a la ligera, y refleja la preocupación de Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos (de las contribuciones) a la Unesco, la necesidad de una reforma fundamental en la organización, y el continuo sesgo contra Israel", dijo la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert.

Today, US notified @UNESCO Director-General @IrinaBokova of the US decision to withdraw from the organization. https://t.co/JA9WirHMLE