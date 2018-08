El anhelo de justicia acapara el primer foro por la paz de López Obrador

Pancartas, reclamos, sollozos y dolor en suma por innumerables tragedias marcaron la inauguración de los "Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional", que se celebró en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Ciudad Juárez ha padecido durante lustros el flagelo de la violencia y representa como ningún otro lugar la magnitud de la violencia que sufre México. Solo la pasada semana se registraron 30 asesinatos en menos de 24 horas, en un macabro repunte de la violencia.

"Déjenlas pasar, es el dolor de las madres", se escuchó desde la grada del salón universitario donde se celebró el acto inaugural, con la presencia del propio López Obrador y los futuros responsables en seguridad, la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

"Que pasen, que pasen", les alentó Durazo ante el revuelo levantado. Rompieron así todo protocolo y, a su vez, marcaron un claro distanciamiento frente a la actual administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Durante la ceremonia inaugural, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los reclamos de víctimas y sus familiares reflejaron la tragedia de la violencia en México.

"Son al menos más de 37.000 desaparecidos reconocidos oficialmente y cientos de miles de personas asesinadas y ejecutadas. Y solo en estos últimos días varias decenas de personas han sido ejecutadas en este estado y en esta ciudad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?", se preguntó Sánchez Cordero.

Hubo peticiones directas al futuro presidente, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, e incluso subió al escenario para acercarse al presidente el padre de Esmeralda Castillo, una joven desaparecida en 2009 y uno de los casos más emblemáticos de la tragedia de los feminicidios en esta región fronteriza con Estados Unidos.

Acto seguido, el retrato de otra joven víctima de la violencia se dejó a los pies de López Obrador. Aunque el acto se llevó a cabo con mucho respeto y, en su mayoría, los discursos fueron aplaudidos, esta innovadora iniciativa de foros de López Obrador será una prueba de fuego para el próximo presidente.

Pues no está exento de polémica porque busca impulsar una ley de amnistía a criminales y evaluar medidas como la despenalización de las drogas.

"No hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón", indicó hoy López Obrador. "¡No se puede perdonar!", le interpeló, cara a cara, la madre de una víctima. Este momento de tensión se zanjó con un "olvido no, perdón sí" del líder izquierdista, y no fue el único momento complicado del acto.

En otro momento, un manifestante le pidió soluciones rápidas ante una desaparición, pues el tiempo va en contra.

López Obrador dijo que sería franco y no haría "demagogia" ante la tragedia, aludiendo así a que todavía no es presidente y que el proceso de recuperación de la tranquilidad, y destacó para es complejo dar respuestas.

El evento mantuvo el espíritu de lo que quieren ser estos foros que recorrerán todo el país hasta que el nuevo presidente asuma el cargo bajo el lema de "con las víctimas al centro".

"Entendemos que acercarse a esos foros no es fácil para muchas víctimas. No solo por las heridas abiertas, sino por miedo y por falta de seguridad", valoró Sánchez Cordero.

En Ciudad Juárez se llevan a cabo hoy varias mesas de diálogo que analizan la ayuda a las víctimas, la reparación del daño, la seguridad o las dinámicas en frontera y seguridad, entre otros puntos.

Si es esta la "receta" -en palabras de Durazo- idónea para recuperar la paz social está por ver, pero en México urge un cambio en la política de seguridad.

Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país registró 31.174 homicidios en México en 2017, lo que representa una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, su mayor nivel en una década.