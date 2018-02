La jefa de comunicación de Casa Blanca admite 'mentiras piadosas' por Trump

En una comparecencia el martes de nueve horas a puerta cerrada, Hicks reconoció haber cometido estas "mentiras piadosas" en favor de Trump ocasionalmente, pero precisó que nunca mintió en nada relevante relacionado con la investigación rusa.

Hicks testificó ante el comité, que investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, aunque no quiso contestar algunas preguntas de los congresistas. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre estas declaraciones de Hicks.

La directora de comunicación, una de las asesoras más cercanas del presidente Donald Trump, fue entrevistada por los legisladores para determinar lo que sabe respecto al supuesto intento de Moscú de beneficiar al ahora mandatario en la campaña presidencial de 2016, en la que ella ejercía de portavoz del candidato.

Durante su intervención, se negó a contestar a varias de las cuestiones planteadas como parte de la investigación, que es independiente de la que dirige el fiscal especial encargado de la trama rusa, Robert Mueller.

"Hay algunas preguntas que no va a contestar. Creo que no va a decir nada que tenga que ver con la Administración, desde el momento de la transición", afirmó a los periodistas un miembro del comité, el congresista republicano Chris Stewart, según la cadena CNN.

La comparecencia de Hicks fue comparada por el congresista demócrata Dennis Heck con la que protagonizó este mes ante el mismo comité el exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien solo contestó las preguntas sobre la campaña electoral de Trump.

Hicks, de 29 años, ya se reunió el año pasado con Mueller y había sido entrevistada por el comité de Inteligencia del Senado, que también investiga la trama rusa.

Su papel podría cobrar relevancia en la investigación de Mueller a raíz del testimonio de Mark Corallo, un exportavoz del equipo legal de Trump, que planea contarle al fiscal especial que sospecha que Hicks pudo haber incurrido en obstrucción de la justicia, informó este mes el diario neoyorquino.