Para el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, Trump es 'indisciplinado'

En una entrevista poco habitual a la cadena CBS, cuyos extractos fueron difundidos este viernes, el exsecretario de Estado, que fue despedido de sus funciones en marzo, no ocultó sus malas relaciones con Trump.

"Creo que en parte se debía al hecho de que eramos profundamente diferentes. No teníamos el mismo sistema de valores", explicó. "Hacía falta que le dijera: 'Señor presidente, entiendo lo que usted quiere hacer pero no puede hacerlo de esa manera, va contra una ley, viola un tratado'".

"Eso le contrariaba mucho", añadió Tillerson. "Creo que estaba harto de que fuera el tipo que le dice todos los días: 'No puede hacer esto, vamos a ver qué podemos hacer'".

Rex Tillerson, exdirector general del gigante petrolero ExxonMobil, no tenía ninguna experiencia política ni conocía a Donald Trump cuando su nombre fue propuesto por los responsables del partido republicano para dirigir la diplomacia estadounidense.

"Me costó, viniendo de la empresa ExxonMobil disciplinada y muy orientada a seguir los procesos, trabajar para un hombre más bien indisciplinado, al que no le gusta leer, que no lee los informes y al que no le gusta ir al detalle en varios sectores", explicó.

Trump despidió a Tillerson con un tuit y lo remplazó por el exdirector de la CIA Mike Pompeo, del que el presidente parecía apreciar el estilo más brusco.