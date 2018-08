El caso de una joven que fue empujada por su amiga desde un puente de 20 metros

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Clark, Smith reconoció que empujó a Jordan Holgerson, de 16 años, pero que lo hizo sin intención de lastimarla y en un intento por ayudarla a superar sus miedos.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto en un puente cerca de unas cataratas en Moulton Falls Regional Park, cerca de la frontera entre los estados de Washington y Oregón, cuando Smith empujó a Holgerson, la cual se hallaba parada al borde del puente, y esta cayó desde una altura de casi 20 metros de altura.

Como consecuencia de la caída, que fue registrada en un video que se volvió viral en las redes sociales, Holgerson resultó con seis costillas rotas, un pulmón perforado, burbujas de aire en el pecho y moretones en partes de su cuerpo, según documentos judiciales.

En una entrevista para la cadena ABC, Smith reconoció la gravedad de los hechos y dijo que lo único que le importaba era la recuperación de Holgerson, quien pasó varios días en el hospital.

La imprudencia temeraria puede significar hasta un año de cárcel en el estado de Washington, cuyas autoridades planean cercar el puente para evitar nuevos accidentes.

#CaughtOnCamera : A teen is in the hospital after her family says she was pushed off the Moulton Falls bridge by a friend. Tonight at 11 hear what her family is saying tonight. #koin6newspic.twitter.com/blRph1aXFs