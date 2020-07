Un juez permite a la sobrina de Trump promocionar libro sobre el presidente

Titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo"), el libro retrata al actual mandatario de EE.UU. como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como "modo de vida" tras quedar traumatizado por su padre.

La editorial Simon & Schuster adelantó la fecha de lanzamiento a hoy dado el "interés extraordinario" por la obra, cuya publicación Robert Trump, el hermano del presidente, intentó bloquear a través de una demanda, supuestamente por violar un acuerdo de confidencialidad de 2001 relacionado con la herencia del patriarca y padre del mandatario, Fred Trump, que falleció en 1999.

Esa demanda llegó a un tribunal de apelaciones en Nueva York pero no prosperó, por lo que este lunes, con la editorial ya preparada para publicar las memorias y habiendo repartido ejemplares para revisión a la prensa y venta, el juez Hal Greenwald, de Poughkeepsie (Nueva York) decidió también liberar a la autora de una orden que le impedía promocionarlo.

En su decisión, el magistrado señaló que "teniendo en cuenta que el libro ha sido publicado y distribuido en grandes cantidades, prohibir (hablar del tema) a Mary L. Trump en este momento sería incorrecto y no tendría propósito. Sería cuestionable", recoge el diario local New York Post.

Además, en el contexto "de las circunstancias familiares de Trump en 2020", en referencia a las próximas elecciones presidenciales de noviembre, no permitirle a la autora hablar libremente sobre su obra sería una afrenta a la libertad de expresión en "política pública".

De acuerdo a la Justicia, cuando la familia Trump firmó aquel acuerdo de confidencialidad tan solo eran "unos desarrolladores inmobiliarios basados en Nueva York y poco más. No eran funcionarios electos o personalidades de televisión. Las cosas que eran objeto de acuerdo eran asuntos intrafamiliares, no de interés público o incluso interés nacional".

Mary Trump, doctora en psicología clínica, es hija del hermano mayor del presidente Trump, Fred Jr., que fracasó en su intento de encargarse de los amplios negocios inmobiliarios del patriarca de la familia y acabó muriendo con 42 años de una enfermedad relacionada con el abuso del alcohol.