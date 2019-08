Un redactor del New York Times pidió a Epstein una donación de 30.000 dólares

Un reportero del rotativo New York Times solicitó una donación de 30.000 dólares para un centro cultural en Harlem (Nueva York) al millonario Jeffrey Epstein en 2017, y siguió colaborando con él como fuente, rompiendo las líneas editoriales del periódico.

Según publican este martes medios locales, Landon Thomas, un redactor de negocios, desveló dicha donación el año pasado, después de que sus editores le encargaran entrevistar al financiero en relación a una posible asesoría al consejero delegado de Tesla, Elon Musk.

Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, fue hallado ahorcado en un aparente suicidio a principios de este mes de agosto en su celda de una prisión de Nueva York, donde estaba recluido sin fianza desde el 6 de julio.

Thomas hizo la entrevista con Epstein y, posteriormente, informó a sus responsables de que la relación con su fuente era tal que había solicitado dicha donación, una ruptura de los estándares del The New York Times.

"Se le dejó claro a Landon que nunca debería haber tenido ninguna clase de contacto profesional con Epstein, de ninguna manera. No debía llamarlo, hablar con él o utilizarlo como fuente. Esto fue una ruptura flagrante de las líneas éticas del New York Times y los editores estaban horrorizados", dijo una fuente al medio The Daily Beast.

La portavoz del grupo propietario del Times, Eileen Murphy, aseguró que "solicitar una donación para una organización benéfica personal es una violación de las reglas que gobiernan la relación de los periodistas del Times con sus fuentes".

El reportero dejó el rotativo en enero, sin que entonces trascendiera ni se dieran explicaciones del motivo de su salida.

Según fuentes del Daily Beast, en todo momento el reportero intentó minimizar su relación con el financiero, aunque cuando sus jefes le asignaron la cobertura del asunto con Tesla, Thomas se negó en redondo a facilitar el contacto de Epstein.