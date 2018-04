Merkel visita a Trump con agenda centrada en comercio y en Irán

En abierto contraste con la visita de Estado realizada esta semana por el presidente francés Emmanuel Macron, Merkel realizará una visita discreta, de poco más de horas, a la Casa Blanca para recomponer las relaciones bilaterales.

Merkel había visitado a Trump en marzo del año pasado, cuando las diferencias de estilo y la frialdad entre ambos jefes de Estado fueron evidentes.

"Espero ansioso la reunión con la canciller Angela Merkel, de Alemania, este viernes. ¡Tanto para discutir y tan poco tiempo! Será muy bueno para nuestros grandes países", apuntó Trump en su vehículo favorito, la red social Twitter.

Look forward to meeting with Chancellor Angela Merkel of Germany today. So much to discuss, so little time! It will be good for both of our great countries!