Boris Johnson lanza un nuevo ataque contra la primera ministra británica

El exministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson lanzó el lunes una nueva ofensiva contra la primera ministra Theresa May, entre rumores de que pretende destronarla para hacerse con las rienda de un Partido Conservador muy dividido a 200 días del Brexit.

Johnson, partidario de una ruptura neta con la Unión Europea, pidió a May que se comprometa a no subir los impuestos para permitir relanzar la economía británica tras la salida de la UE y la invitó a seguir el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump.

"Ha llegado el momento de que este gobierno conservador muestre que un Reino Unido posbrexit será una economía feliz y dinámica", escribió en su crónica semanal para el diario Daily Telegraph.

Este mismo rotativo de centroderecha estimó que las declaraciones de Johnson "no contribuirán a acallar el rumor según el cual se prepara para tomar la dirección del Partido Conservador".

El domingo, este político y periodista de 54 años que fue alcalde de Londres de 2008 a 2016, ya había atacado a May comparando su proyecto para el Brexit, conocido como "plan de Chequers", a un "chaleco de explosivos" sobre los hombros de Reino Unido.

Estas palabras provocaron conmoción en el seno de su partido: el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Alan Duncan, afirmó que constituyen "uno de los momentos más lamentables de la política británica moderna".

"No es el tipo de lenguaje que usaría la primera ministra", reaccionó el lunes el portavoz de May durante un encuentro habitual con la prensa, negándose a hablar más al respecto "para no echar más leña al fuego".

El plan de Chequers "es el único plan sobre la mesa que responderá a la voluntad de los británicos al tiempo que evitará la instauración de una frontera dura en Irlanda del Norte", agregó el portavoz.

Algunos de los detractores de Johnson interpretan sus virulentos ataques contra May como un intento de desviar la atención de la prensa británica sobre su divorcio y su presunta infidelidad.

Pero para sus aliados, las informaciones sobre su vida sentimental que el lunes estaban en portada de casi todos los diarios del país provendrían del equipo de Theresa May para desacreditarlo a menos de tres semanas de un congreso del Partido Conservador que se anuncia agitado.

"Cualquier implicación de Downing Street es categóricamente falsa e injuriosa", rechazó el portavoz de May.

Partidario de un Brexit duro, Johnson dimitió como jefe de la diplomacia británica en julio para mostrar su desacuerdo con el "plan de Chequers" propuesto por May, que prevé el mantenimiento de una estrecha relación comercial entre Reino Unido y la Unión Europa después de que el país abandone el bloque el 29 de marzo a las 23h00 GMT.