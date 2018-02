Choque en aeropuerto de Heathrow deja un muerto

Un portavoz del aeropuerto confirmó la muerte del hombre, un trabajador de Heathrow, y aseguró que cooperarán todo lo que puedan con la Policía -que por el momento no ha efectuado ninguna detención- para esclarecer lo sucedido.

La colisión entre ambos vehículos se produjo en una de las pistas de aterrizaje de la terminal 5 del aeródromo pasadas las 6:00 a.m., hora local, según informó Scotland Yard.

Uno de los implicados resultó herido leve, con un hombro roto, mientras que el otro fue trasladado inmediatamente a un hospital de la capital británica, donde falleció poco después.

El aeropuerto expresó en Twitter sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido, y adelantó que el siniestro no causará retrasos en los vuelos, aunque muchos de los pasajeros se quejaron en las redes sociales de que sí se habían producido múltiples demoras.

Hi Alaistair, following an incident on the airfield involving two members of staff, an investigation is underway and we are working with the Police. This incident didn't involve any passengers and is not expected to cause any impact on journeys today.