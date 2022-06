Las celebraciones por los 70 años que la reina ha pasado en el trono británico comenzaron el jueves con una gran marcha militar hasta el Palacio de Buckingham y allí terminarán al cabo de cuatro días feriados y repletos de festejos.

La casa real no precisó si la monarca, de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, volverá a aparecer.

La víspera, durante un gigantesco concierto de rock organizado frente al palacio, hizo una aparición en vídeo cargada de humor junto al célebre osito de animación Paddington, que recordaba el vídeo grabado junto a James Bond -el actor Daniel Craig- para los juegos olímpico de Londres 2012.

🐴 The Royal Mews was a hive of activity earlier today as eight Windsor Greys were put to the Gold State Coach ahead of the #PlatinumJubileePageant. This is its first outing since The Queen’s Golden Jubilee 20 years ago. #PlatinumJubileepic.twitter.com/AW0xQzlh95