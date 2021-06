Expresidente francés Sarkozy niega haber hecho gastos excesivos en su campaña de 2012

Por AFP



El expresidente francés Nicolas Sarkozy negó el martes ante el tribunal correccional de París haber hecho gastos excesivos en su campaña perdida en 2012 en el marco de un proceso iniciado hace tres semanas.

Los fiscales afirman que los contables habían advertido a Sarkozy que estaba a punto de sobrepasar el límite de gasto de 22,5 millones de euros (26,7 millones de dólares), pero que él insistió en celebrar más actos de campaña para tratar de ganar a su rival socialista, finalmente vencedor, François Hollande.

Vea también: Sarkozy se sienta en el banquillo en el primero de los juicios en su contra

Pero el expresidente niega todo. "Me gustaría que me expliquen en que hice más campaña en 2012 que en 2007. ¡Es falso!", afirmó Sarkozy. "Es un cuento", insistió el ex presidente al comenzar su interrogatorio.

Llevando traje y mascarilla negras y una camisa blanca, entró en la sala con rostro adusto y se sentó junto a sus coacusados para su interrogatorio.

Todavía no había asistido a ninguna de las audiencias desde que comenzó ese juicio el 20 de mayo, donde estaba representado por su abogado, Thierry Herzog.

Los otros trece acusados son antiguos directivos de Bygmalion (el nombre de la agencia de eventos vinculada a la formación política de Sarkozy) y exresponsables del partido UMP (ahora Los Republicanos), entre ellos el director de campaña y varios contables.

Todos son sospechosos de estar implicados en mayor o menor medida en un sistema de doble facturación pensado para ocultar el aumento exponencial de los gastos autorizados durante esa campaña presidencial.

Nicolas Sarkozy, presidente de 2007 a 2012, se enfrenta a un año de prisión y a una multa de 3.750 euros (4.500 dólares).

Aunque la fiscalía considera que la investigación "no ha establecido" que Sarkozy ordenara, participara o incluso estuviera al corriente de ese sistema, sí considera que dejó que aumentaran los gastos sin control pese a varias advertencias y por ello se benefició "sin duda" del fraude.

Sobre la organización, el ex jefe de Estado explicó que a diferencia de 2012, cuando la organizó su entonces partido, cinco años después estaba su "equipo de campaña dirigido por Guillaume Lambert (también acusado) y por el otro el de la UMP".

Vea también: Arranca juicio contra Sarkozy en Francia por financiación ilegal de campaña

A principios de marzo ,Sarkozy se convirtió en el primer expresidente de la V República condenado a prisión: el Tribunal Penal de París le impuso tres años de cárcel, dos de ellos en suspenso, por corrupción y tráfico de influencias, y recurrió la sentencia.

Está previsto que el juicio dure hasta el 22 de junio.