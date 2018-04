Fiscalía alemana respalda en todos los puntos la extradición de Puigdemont

El departamento fiscal del "Land" de Schleswig-Holstein optó por tramitar ante la Audiencia Territorial del estado la aplicación de la euroorden dictada por Tribunal Supremo español por rebelión y malversación de fondos públicos, además de solicitar que siga en la cárcel de Neumünster, donde ingresó el 25 de marzo inmediatamente después de su detención tras entrar en Alemania.

"Esta Fiscalía considera, como lo hizo anteriormente el juzgado de primera instancia, que hay riesgo de fuga", indicó a Efe la fiscal general Wiebke Hoffelner, miembro del equipo que ha analizado la documentación tramitada por España.

Corresponde ahora a la Audiencia Territorial decidir si admite a trámite esa petición de extradición y, eventualmente, si se modifican las medidas cautelares sobre Puigdemont, explicó el portavoz de ese tribunal Jens Bahr, lo que puede ocurrir "en unos pocos días".

En lo que respecta a la decisión, en sí misma, de si se procede a la extradición, declinó hacer "cualquier tipo de pronóstico", dada la "complejidad del caso" y también la posibilidad de que se requiera documentación adicional.

A ese tribunal corresponderá, asimismo, escuchar a Puigdemont -que prestó declaración en primera instancia, pero no ante la Fiscalía-, así como las alegaciones de su defensa,

"La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", destacó en un comunicado la Fiscalía alemana, para la que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont "es susceptible" de ser equiparado al de alta traición.

"No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles", subrayó, en relación al delito de rebelión, que no recoge como tal el código legal alemán, y al de alta traición, que sí está, aunque desde hace décadas no se aplica.

Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se corresponden con el de malversación "en el mismo sentido" en el que está recogido en el código penal alemán.

La Fiscalía destacó que Puigdemont mantuvo esa consulta a pesar de las advertencias policiales de que, tras los disturbios del 20 de septiembre de 2017, "podía esperarse" una escalada de la violencia en la jornada del referéndum.

El entonces presidente comprometió además a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.

El equipo de abogados español del expresidente no tiene previsto viajar en los próximos días a Alemania, según indicó en conversación telefónica con Efe Jaume Alonso-Cuevillas.

Para el abogado, la decisión de la Fiscalía debía considerarse como un "trámite previo", ya que, dijo, el estamento al que corresponde dictaminar sobre la extradición es la citada Audiencia.

Los letrados alemanes que se han sumado a la defensa, el exjuez del Supremo Wolfgang Schomburg y su hijo Sören, han presentado una solicitud a la Audiencia Territorial para que rechace el trámite impulsado por la Fiscalía.

Sören Schomburg se personó en la cárcel de Neumünster para abordar con su defendido los pasos a seguir, aunque no hizo declaraciones a los medios que esperaban en el recinto.

El portavoz del equipo de abogados, Till Dunckel, explicó a Efe que la solicitud de que se rechace la extradición es el trámite habitual y apuntó que la defensa la presentó ya el domingo en la Audiencia porque el movimiento de la Fiscalía "era de esperar por todas las partes".

Este martes no era día regular de visita en la cárcel de Neumünster, fuera de las de abogados u otras personas autorizadas.

Además de los numerosos medios de comunicación que esperaban noticias ante la prisión, se concentró en el lugar un reducido grupo de simpatizantes del expresidente, entre ellos el empresario Josep Maria Matamala, uno de los ocupantes del coche con que Puigdemont entró en Alemania por la frontera con Dinamarca.

El grupo, de unas diez personas, coreó en dirección a la cárcel la consigna de "No estás sol" ("No estás solo"), en solidaridad con Puigdemont.